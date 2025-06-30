Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı toplu taşımada serinlik konforunu önceliğe aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri, klima denetimlerini sıklaştırarak vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti.

KLİMA ÇALIŞTIRMAYAN SÜRÜCÜLERE YAPTIRIM

Şehir genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, toplu taşıma araçlarının klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol ediliyor. Kurallara uymayan sürücüler önce uyarılıyor, uyarıya rağmen sistemi devreye almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Ayrıca denetimlerde yalnızca klima değil; sürücülerin kılık kıyafet düzeni, temizlik kurallarına uyum, güzergah ihlalleri ve durak kurallarına riayet de kontrol ediliyor.

125 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, Mayıs ayında tüm toplu taşıma esnafına klimaların yaz boyunca çalıştırılması gerektiğine dair bilgilendirme yapıldığını belirtti. Denetimlerin hem resmi hem de sivil ekiplerle aktif bir şekilde sürdüğünü kaydeden Yalım, şimdiye kadar 125 sürücüye klimasız hizmet verdikleri için cezai işlem uygulandığını açıkladı.

ŞİKAYETLER ALO 153’E

Yaz boyu denetimlerin devam edeceğini belirten Yalım, vatandaşların klimasız hizmet veren araçlarla ilgili şikâyetlerini 7/24 ALO 153 İhbar Hattı üzerinden iletebileceklerini ve tüm başvuruların hassasiyetle değerlendirileceğini vurguladı.