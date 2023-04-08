Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye Seyahat Acenteları Birliği’nin (TÜRSAB) katılımıyla turizm değerlendirme toplantısı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Asrın felaketi olarak adlandırılan Türkiye’nin güneydoğusunda vurucu etki yaşatan depremin ardından turizmi tekrar ayağa kaldırmak için yol haritası belirlendi.

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sezer Cihan,Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak katıldı.

Ayşe Ertürk yaptığı sunumda deprem sonrası diğer ülkelerde turizmde neler yapılıyor, turizmde kriz ve afet yönetimi planları, deprem sonrası turizm ihtiyaçları analizi, dünyada deprem sonrası turizmde toparlama ve şehir örnekleri konulu başlıklarda açıklamalarda bulundu

Gaziantep’te deprem afeti sonrası turizm iyileştirme adım önerilerinde ise; şehrin altyapısı, akıllı şehirler, dirençli şehirler gibi şehre gelecek turistlerin konaklama güvenirliği için ‘safe hotel’ kavramları görüşüldü. Toplantıda ayrıca seyahat acenteleri ile iletişim kurarak, turizmde güvenli konaklama düzenlemelerinin yapılması gerektiği konuşuldu.