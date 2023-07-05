Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente yeni kazandırılan eğitim, spor ve bilimin bir arada buluştuğu mekânsal planlamaya sahip Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı’nı incelemede bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Osmangazi Mahallesi’nde 52 bin metrekare alan üzerine kurulu parkın çevre düzenleme ve yapım çalışmaları tamamlandı.

Akıllı cihazlarla donatılan spor alanlarının, ders çalışma alanlarının ve bebek kütüphanesinin bulunduğu parkta Başkan Fatma Şahin teknik ekibiyle incelemesinin ardından açıklama da bulundu.

Parkta özellikle gençlerin talepte bulunduğu ücretsiz internet hattının yer aldığını belirten Şahin, “Yeşil şehrin altyapısının oluştuğu spor mekanlarının, spor şehri Gaziantep'in oluştuğu mekansal planlama var. Kullanılan macera parkının içerisinde de aletlerimizin hepsi çok yeni, çok özel çok iyi seçildi ve daha açılmadan kullanılmaya başlandı aslında bu ne kadar ihtiyaç olduğunu bize gösteriyor. Burada bir an önce bizim bebek çocuk kütüphanemizi tamamlayacağımız işleteceğimiz binamızda tamamlanmak üzere.” diye konuştu.

ŞAHİN: BU GÜZELLİK GAZİANTEP’E, ŞEHİTKAMİL'E ÇOK YAKIŞTI

Fatma Şahin açıklamasının devamında her yaş grubuna hitap eden, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği rahat ve konforlu alan üzerinde yaklaşık bin 50 adet ağaç, 22 bin 700 adet ağaççık, çalı, yer örtücü türlerin bulunduğu park hakkında, “Çok özel peyzaj var, çok özel kentsel tasarım var, çok özel dokular var. Bu gördüğünüz güzellik Gaziantepe, Şehitkamil'e çok yakıştı” dedi.

Proje kapsamında toplamda 52 bin metrekare üzerine kurulacak alanın 20 bin metrekare olan yeşil alan üzerinde; özel tasarlanmış kentsel objelerle giriş meydanı, kaskatlı süs havuzu geniş oturum ve pergole alanları, bin 400 metre uzunluğunda bisiklet yolu, bin 800 metre uzunluğunda koşu yolu ve 440 araçlık otopark alanı bulunuyor.

Çocuklar içinse bin 130 metrekare çocuk oyun alanı, 640 metrekare eğlence adası yer alırken, 470 metrekare içerisinde ileri yaş vatandaşlar için açık fıtness alanı, mescit, WC, 3 potalı basketbol sahası ve çok amaçlı saha, içerisinde kitap kafe-kafeterya yer alıyor.