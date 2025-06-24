Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden GBB Çevre ve Enerji A.Ş. ile AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş arasında imzalanan sözleşme ile Türkiye’de ilk defa depolamalı Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.GAZİANTEP (İGFA) - Özel sektöre yenilenebilir enerji tesisi kurumları yapan GBB Çevre ve Enerji A.Ş., Türkiye’de bir ilk olacak yeni bir çalışmaya imza atıyor. AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş’nin GES konusunda enerji depolama imkanını kullanmak amacıyla sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesi Seymenli Mahallesi’nde 58 MW’lık depolamalı GES Projesi hayata geçirilecek.

GES’lerde en büyük sorunlardan biri olarak görülen enerji depolama konusunda AKSA firmasıyla gücünü birleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki GBB Çevre ve Enerji A.Ş., bu alanda örnek olmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen sözleşme imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı ve GBB Çevre ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşegül Tekerekoğlu, AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş Genel Müdürü Murat Kirazlı ve Genel Müdür Yardımcısı Erinç Kısa katıldı.

ŞAHİN: 1 YIL İÇERİSİNDE GAZİANTEP BU KONUDA DA LİDER VE ÖNCÜ OLACAK

Sözleşme imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günümüzde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sıkıntıların temelinde enerji politikaları olduğunu aktararak şunları dile getirdi:

“Bugün gücümüzü birleştirdiğimizde daha ne kadar güçlü olabileceğimizi gösteren bir protokol yapıyoruz. GBB Enerji ile kendi tükettiğimiz enerjiyi kendi yerel yenilenebilir kaynaklarımızla nasıl üreteceğimizin altyapısını oluşturduk. Bugün bu koca çınar meyvelerini vermeye başladı, örnek oldu. Güneş enerjisinin en zayıf tarafı depolanmasıydı. Bugün artık AKSA gibi yüksek teknolojiyi kullanan büyük bir milli ve yerli firmamız var. Kendi gücümüzü birleştirdiğimiz zaman da nasıl örnek olduğumuzu, öncü olduğumuzu gösteriyor. 1 yıl içerisinde Gaziantep bu konuda da lider ve öncü olacak.”

KİRAZLI: DEPOLAMALI GES OLARAK ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNCÜ MODELİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

AKSA Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş Genel Müdürü Murat Kirazlı ise yaptığı konuşmada projenin önemli bir iş birliği teşkil ettiğini dile getirerek, “Bu güzel projeyi devreye alıp ülkemizin arz güvenliğine katkı da sağlayıp depolamalı GES olarak elektrik piyasasında öncü modeli hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.