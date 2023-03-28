Gaziantep’te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30’u tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlardaki aramalarda; 896 gram metamfetamin (ateş-buz), 425 gram esrar, 124 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 88 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30’u tutuklanırken, 182 şüpheli ise serbest bırakıldı.