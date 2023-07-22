Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının Çocuk Sanat Merkezi’nde ikinci dönem kayıtları başladı.GAZİANTEP (İGFA) - İkinci dönem kayıtlarının 24 ile 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kurslarda resim, drama, tasarım ve el sanatları, mozaik, ebru, seramik, müzik, yöresel halk oyunları atölyeleri yer alıyor.

Görsel sanatlar, beceri, sahne sanatları ve müzik atölyeleriyle içeriğiyle eğlenceli ve öğretici olan kurslarda çocuklar ilgi alanlarına giren derslere katılarak yeteneklerini keşfediyor.

Merkezdeki kurslara başvurmak isteyen aileler 7 ile 16 yaş arasındaki çocukları için, 0 342 211 12 00/4251 ve 0 507 449 30 12 numaralarından iletişime geçebilecek.

KÜTÜPHANELER, MÜZELER, SANAT MERKEZLERİ VE ATÖLYELERDE YAZ BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Kültür, sanat ve bilim gibi çeşitli içeriğin yer aldığı yaz kurslar, Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi’nin yanı sıra Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Merkez Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde düzenlenecek. Bu çeşitli etkinliklerle gerçekleşen kurslarla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.