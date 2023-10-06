Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) iş birliğiyle başlatılan yazılım eğitimi tamamlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezinde 6 ay boyunca süren kursun ardından üstün başarı gösteren 3 kursiyer Gazi Bilişim A.Ş.'de istihdam edildi.

Bilgisayar Programlama Teknikleri, Nesneye Dayalı Programlama- C# Geliştirme ve Uyum Eğitimlerinin sonunda yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan tüm öğrencilere ise sertifika verildi.

Gaziantep’in ve bölgenin yazılım alanında ciddi eleman ihtiyacı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy proje ile ilgili bilgileri paylaşarak, “ 21.yüzyıl teknoloji yılı, bilim yüzyılı. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim Şehri Gaziantep, Eğitim Şehri Gaziantep sloganıyla yola çıktık. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in talimatıyla özellikle bu bölgede yazılım sektöründe çok ciddi anlamda bir açık olduğunu tespit ettik. Gençlerimizi yazılım eğitimiyle istihdama kazandırma projesi oluştu ve bilgi işlem daire başkanlığımız bilişim anonim şirketimizle birlikte bir proje yazdık. İlk etapta bir pilot proje oluşturmaya çalıştık. Bu konuya ilgi duyan 25 kişi ile ilk projeye başlandı. Başvuru sayısı oldukça yüksekti. 600 başvuru sayısında mülakat elemeleri yapıldı. Mülakatı geçen 25 kişiye eğitim verildi. Bizim sözümüz eğitim gören kişilerin yüzde yirmisi istihdam etmek. 6 aylık eğitim süreci bitti. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladı hepsi gerçekten çok güzel eğitimler gördüler. Bizim ileri ki hedefimiz bin gencimizi yazılım alanında istihdama kazandırmak. Bu şehrin hatta bu bölgenin yazılım ihtiyacını karşılamak. Önümüzdeki süreçte tekrar bir kurs programı hazırlayıp başvuruları açıcaz. Bilim Şehri Gaziantep hedefimize bir adım daha ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.