Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gaziantep Yeşilay Şubesi'nin genel kurulunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Şen şube başkanı seçildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu, 6 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurula, Yeşilay Gaziantep Bölge Koordinatörü Halit Pekduran, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy ve Gaziantep Yeşilay Şubesi üyeleri katıldılar. Genel Kurulda, Gaziantep Yeşilay Şubesinin başkanlığına Prof. Dr. Haluk Şen seçildi.

Şube başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Şen, bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bağımlılık, ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri. Yeşilay, bir asrı aşkın süredir her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında daha fazla kişiye ulaşma hedefiyle aralıksız çalışan ve hayata geçirdiği projeler ile toplumsal ölçekte farkındalık yaratan köklü bir sivil toplum kuruluşu. Bu mücadelede daha etkin çalışmalar yürütmek için var gücümüzle çalışacağız. Farkındalık oluşturmak, eğitimler vermek ve önleme faaliyetleri yürütmek için yeni projeler geliştireceğiz. Bu önemli çalışmalarda yer almaktan büyük bir gurur duyuyor ve beni bu görevi layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.