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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ‘Akıllı KOBİ Gaziantep Dijital Dönüşüm Konferansı 21 Şubat tarihinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Turkcell'in ana, PayTR ve Digital Exchange'in platin, Logo Yazılım ve BIS Çözüm'ün altın sponsorluğunda gerçekleştirilen Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansının Gaziantep'teki paydaşları arasında Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve İslahiye Ticaret Odası yer aldı.

İş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı panellerde KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı. Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Mehmet İlker Oruç ise Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı: Dijital İş Servisleri başlıklı bir sunum yaptı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yıldırım ise KOBİ'lerin yenilikçi bir vizyon benimseyerek dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Dijital dönüşümün global çapta bir kalkınma hareketi haline geldiği çağımızda, işletmesini geleceğe taşımak isteyen KOBİ'ler de artık bu dönüşüme katılmak zorunda olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu yolculuğun kolay olmadığının farkındayım. Üstelik varış noktası olan bir yolculuk da değil, sürekli güncellenen bir süreç bu. İşte Akıllı KOBİ de bu yolculukta KOBİ'lerimize yol arkadaşlığı yapıyor. Bu platform, dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bir kılavuz ve destek mekanizmasıdır. Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inandığım Akıllı KOBİ'nin hayata geçirilmesinde ve bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansları serisinin 2024 yılındaki ilk durağının Gaziantep olduğunu belirterek, "2023 yılında sırasıyla Kocaeli, Konya ve İzmir'de üç etkinlik gerçekleştirdik. 2 bine yakın KOBİ ile birbirinden değerli konuşmacıları buluşturduk. Çevrimiçi ise 100 binin üzerinde KOBİ'ye ulaştık. Toplamda 30 KOBİ'ye 300 bin TL üzerinde dijitalleşme çözüm paketi sağladık. Bu rakamı bu yıl daha da artırma hedefindeyiz. Dijital dönüşüm konusunda KOBİ'lere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferanslarıyla dijital dönüşüm ekseninde farklı konu alanlarında farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Ümit Öncel, Türkiye'nin önde gelen markaları ve dijital liderleri ile Anadolu'daki KOBİ'leri buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunları yaparken de sponsorların destekleri ölçüsünde olabildiğince sahada ücretsiz dijitalleşme paketleri sunmak ve somut fayda sağlamak amacındayız. Her bölgeye özel eklenen içerikler ve yerel tecrübe panelleriyle yerele özgü çalışmalar yapıyoruz. Etkinliğimize olan ilgiden ve desteklerden ötürü çok mutluyuz” diye konuştu.