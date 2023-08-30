Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ödüllü “Gaziantep Mozaik Yarışması” düzenlenecek.GAZİANTEP (İGFA) - Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gelişmesine katkı sağlayacak yarışma ulusal çapta ve tek aşamalı olacak. 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak yarışmaya katılacak eserler sadece doğal taş (mermer), sadece cam veya taş ve cam karışık olarak yapılabilecek.

DERECEYE GİREN ESERLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Son başvuru tarihinin 30 Eylül olan yarışma, serbest konulu olacak. Eserlerde dereceye giren yarışmacılardan birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek, dört adet mansiyon ödülü ise 5 bin TL olacak.

Her sanatçının en fazla üç eserle katılacağı yarışmaya başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak. Yarışmaya katılan eserler, daha önce hiçbir yarışmada yer almamış olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen mozaik sanatçıları https://www.gazikulturas.com/cumhuriyetin-100-yilinda-gaziantep-mozaik-yarismasi web adresinde bulunan katılım formunu doldurarak başvurabilecek.