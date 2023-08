Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yerel çeşitleri korumak, bölgelere özgü çeşitleri çoğaltmak ve ata tohumlarını yaygınlaştırmak amacıyla Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli, Araban, Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçe belediyelerine çiftçilerin kullanması için tohum eleme (selektör) makineleri dağıtıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde “Tohumla Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında düzenlenen dağıtım töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, selektör makinelerinin tarladan çıkan doğal ürünü, yabancı tohumlar ve istenmeyen ürünlerden temizleme sürecini izledi, bilgi aldı.

Saatte 2,5 ton tohum işleme gücüne sahip makineleri yakından inceleyen Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, ürünlerin elde edildikten sonraki kalitesinin ve rekoltesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, gıda konusunun ülkelerin milli güvenlik meselesi haline dönmüş olduğuna değinerek, “Bizim gıda konusunda kendimize yetebilmemiz çok önemli. Selektör makineleri öncesinde insanımız yıllardır, eleme işlemini zaten yapıyordu. Ama çok zaman alıyordu. Çok emek istiyordu. Bu yüzden gıdaya dayalı makineleşme çok önemi. Bugün bu selektör makineleri sayesinde umudumuz daha da arttı” dedi.

Selektör makineleriyle tohumluk arpa, zayıf arpa çavdar, orta-zayıf buğday, mercimek taş kırıktane ot tohumu gibi ürünlerin ayrıştırıldığını anlatan Şahin, “Burada ayrıştırılan ürünlerimizi görebiliriz. Her bir çuvalda zararlı ürünlerden tutunda, verimi yüksek tohumlara kadar birçok ürünü görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu insan eliyle ayırmaya kalktığınız zaman bu işlem aylar sürebiliyor. Makinelerle yaptığımızda da 10 dakikada işlem tamamlandı ve 5 ayrı ürün elde ettik. Bunların her biri de hayvan yemi olarak kullanılıyor. O yüzden bu ürünlerin her birinin farklı alıcıları da olacak” diye konuştu.

Şahin, her çiftçinin bu makineleri kendi ekonomik gücüyle almasının zor olduğunu aktararak, “Birçok ilçeden gelen, deprem bölgelerinden gelen birçok arkadaşımız var aramızda. Zaten zor şartlarda üretim yapılıyor. Biz makineleşmeyle çiftçilerimizin işini kolaylaştırıyoruz” ifadesini kullandı.

TOHUM ELEME MAKİNELERİYLE ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK!

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise dağıtımı yapılan selektörler sayesinde rekoltenin yükseleceğini dile getirerek, “Yavuzeli’ndeki çiftçilerimizin büyük çoğunluğu küçük çiftçiler. Yani sahip oldukları tarım arazileri 10,20,30 dönüm aralığında değişiyor. Bu nedenle küçük tarımsal arazilere sahip çiftçilerimizin verimi artırması çok önemli ve selektör gibi maliyeti yüksek makineleri alma gücüne sahip değil. Bu anlamda bu selektör makineleri çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Bereketli hilalin ortasında, özel bir mekanda olduklarını söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Dünyadaki tahılın en özelleri bu bölgede üretiliyor. Dolayısıyla burada üretilen ürünleri, teknolojiyle entegre ettirdiğimiz zaman vatandaşımız emekten ve masraftan tasarruf edebiliyor. Bu anlamda selektör dağıtımlarını önemli buluyorum” şeklinde konuştu.

Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar, ürünlerin yabancı tohumlardan temizlenmesine imkan veren ve selektörlerin çiftçilere ulaştırılmasında büyük emeği olan herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da tohum eleme makinesinin ilçeye kazandırılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, makinelerinin çiftçiye hasat döneminde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.