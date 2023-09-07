Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile şehir genelinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine vereceği 100 milyon TL değerindeki kırtasiye, çanta ve okul elbisesi desteği için protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı’nda imzalanan protokolle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye’de bulunan öğrencilerin tamamına eğitimlerine destek olmak amacıyla okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini Büyükşehir Belediyesi verecek.

Gaziantep il genelinde ise bütün birinci sınıf öğrencilerinin bu yılda kırtasiye malzemeleri ve çantaları 11 Eylül’de sıralarında olacak.

100 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Eğitim desteğinden 100 bin öğrencinin yararlanacağı çalışmada öğrencilere A5 kareli defter, A5 çizgili defter, A4 kareli defter, ilkokul ve ortaokul resim defteri, ilkokul güzel yazı defteri, 12’li siyah kurşun kalem, 6’lı kırmızı kalem, versatil kalem, keçe uçlu kalem, kalem tıraş, kalem ucu, 12’li sulu boya, 12’li büyük boy pastel boya, 12’li uzun boy kuru boya kalemi, silgi, sözlük, İngilizce sözlük, çıtçıtlı dosya, cetvel seti, katı yapıştırıcı ve makas hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler ile Nurdağı ve İslahiye’deki tüm öğrenciler olmak üzere toplam 40 bin öğrencinin okul kıyafetini alacak.

ŞAHİN: TÜRKİYE YÜZYILI’NIN, YENİ NESİL BELEDİYECİLİĞİN GEREKTİRDİĞİ BİR DURUŞTUR

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum olarak bütün imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olduklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nın gerektirdiği bu yeni nesil belediyeciliğin gerektirdiği bir duruştur. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Aileler çocuklarını çok iyi şartlarda eğitmek istiyor. Bu eğitimi başarıya dönüştürmek istiyor. Biz artık gönül rahatlığıyla ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ diyebiliyoruz. Bu şehirde bir irfan var” diye konuştu.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yeni eğitim yılı için hazırlıkların devam ettiğini ifade ederek, "Bu kentte herkes eğitim öğretim anlamında ne yapabilirim diye adeta çırpınıyor. Bunların öncülüğünü de kıymetli başkanımız Fatma Şahin’in mihmandarlığında Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Birçok bakanlığa eş değer bir faaliyet yapılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Hissetmeden düşünmeden dertlenmeden ve önem vermeden yapılacak bir faaliyet değil. Yani bütçenizde çok önemli bir yatırımı çok önemli bir iş ve burada en etkin şekilde olmam lazım diyerek buraya kanalize ediyorsunuz. İnsanın yeniden Gaziantep’te öğrenci olası geliyor" dedi.