Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, bu yıl Gaziantep’te dünya evine girecek gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını müjdeledi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta içerisinde her gün bir müjde açıklayacak. Bu kapsamda ilk müjde evlilik için hazırlık yapan çiftler için geldi.

Gaziantep’te ikamet eden gençlerin yalnızca yararlanacağı bu destekten, 18-25 yaş aralığındaki her çiftten yalnızca bir kişi başvuru yapabilecek.

7 Mayıs 2023 tarihinden sonra evlenecek kişileri kapsayacak destek paketi için başvurular, https://kadindostu.gaziantep.bel.tr/genc-basvuru/beyaz-esya?id=2&tc= adresinden alınacak.

BAŞKAN ŞAHİN: YUVA KURMAK SİZDEN, DESTEK GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada 2023’te evlenecek her gencin ihtiyaçları doğrultusunda talebi ne ise karşılayacaklarını belirterek, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında bu haftanın gençlerin haftası olduğunu dile getiren Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi:

“Bu hafta Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla sizin haftanızda her gün bir müjde açıklayacağız. Biliyoruz ki gençlerimiz evlenmek istiyor. Evlenmek isteyen gençlerimizin ihtiyaçları var. Çok haklılar. Bizim de evlenmek istediğimiz zaman ihtiyaçlarımız çoktu. Şehirde evlenecek olan her gencin ihtiyaçları var. Konuşuyoruz diyor; ‘çamaşır makinam var bulaşık makinam yok. Bulaşık makinam var kanepem yok. Kanepem var oturma grubum yok.’ Kimin neye ihtiyacı varsa ve bize talepte bulunurlarsa bu şehirde bu yıl evlenecek her gencimizin bir ihtiyacını biz karşılayacağız.”