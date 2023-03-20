Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye’de çiftçinin ekimde ihtiyaç duyduğu ve depremde enkaz altında kalan alet, ekipman ve traktör için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kuruyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de çiftçilerin enkaz altında kalan başta traktör olmak üzere üretim yapmak için kullanacakları aletler için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ile hasat gibi önemli çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde ilçe merkezlerinde Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak.

54 milyon TL değerindeki proje ile İl Tarım Müdürlüğü’nün tespit ettiği aletlerini enkazda kaybetmiş çiftçiler tarlalarını işlemek için ekipmanlardan yararlanabilecek.

Ekipmanları parka gelerek ücretsiz alacak çiftçiler işlemlerini tamamladıktan sonra tekrardan başka çiftçilerin kullanması için teslim edecek.

SULAMA SİSTEMİ ZARAR GÖRMÜŞ 500 ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ayrıca Nurdağı ve İslahiye’de 500 çiftçiye sulama konusunda destek verilecek.

Toplamda 22 milyon TL değerindeki çalışmayla depremde basınçlı sulama sistemi zarar gören üreticilerin yarasına merhem olunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyılın felaketinin açtığı yara ve sıkıntıları asrın dayanışmasıyla çözüleceğini belirtti.

Başkan Şahin, enkaz altında aracı, alet ve edevatı kaldıysa gelerek ücretsiz şekilde kullanabileceğini ifade ederek, "Proje için yaklaşık 54 milyon TL’lik kaynak ayrıldı. Bizim ilgili daire başkanlığımız araçları teslim alacak. Ekip biçme zamanı nasıl yapacağız diyen çiftçimizin yarasına merhem olacağız" dedi.