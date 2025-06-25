Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında katıldığı altıncı farkındalık artırma konferansında Büyükşehir Belediyesi’nin çevre projelerini anlattı.GAZİANTEP (İGFA) - Başkan Fatma Şahin “Temiz Enerjiyle Yeşil Geleceğe” isimli sunumuyla yeşil şehirlerden ekonomik kalkınmaya, iklim değişikliği sorunu, yenilenebilir enerji yatırımlarına değinerek Gaziantep’in en az şekilde etkileneceği şekilde çalışmalar ve projeler yürüttüğünü katılımcılara aktardı.

“İklim Değişikliğine Dirençli Enerji Sistemleri: Altyapı, Yönetişim ve Uyum Finansmanı” konulu altıncı farkındalık artırma konferansında yerelde iklim değişikliğine uyum başlığı altında, proje paydaşlarının farkındalığının artırılması hedefleniyor. Özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyum sürecine dair farkındalığın artırılması yoluyla da toplumsal direncin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Farkındalığın artırılması için yedi ilde düzenlenmesi planlanan ve altıncısı Gaziantep’te yapılan konferansta iklim değişikliği ve “İklim Değişikliğine Dirençli Enerji Sistemleri: Altyapı, Yönetişim ve Uyum Finansmanı” konuları ele alındı.

ŞAHİN: BUGÜN DOĞAN ÇOCUK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ YAPILMASI GEREKENLER VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada, bilgi ve tecrübenin Gaziantep’te anlatılarak sağladığı faydalar için katılımcılara teşekkür ederek, “Buzulların erimesi demek, ocak ayında Gaziantep'e bir damla yağmur gelmemesi demek. Buzulların erimesi demek, petrolün bitmesi, su savaşlarının başlaması demek. Buzulların erimesi demek, yorgun ve yaşlı dünyanın çok hızlı bir şekilde koruyarak kullanmadığımız için yok olması demek. Bugün doğan çocuk için çok önemli yapılması gerekenler var. Bilim dünyası altı altın çağı diyor, yedi çok geç diyor. Bilim dünyası bize ilkokulda merhameti, şefkati, rahmeti öğretir. Ortaokulda adaleti öğrettiğiniz zaman zaten yapay zekayla bütün bilgilere bir an ulaştığınız için kaybettiğimiz iki şeyin çocuklara tesis ettirdiğimiz zaman korkacak hiçbir şey yok” diye konuştu.

ÖZTÜRK: BU İŞİN ANAYASASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Uzmanı ve Projeler Koordinatörü Dr. Ömer Öztürk İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, “İklim değişikliğinin burada genel olarak temel ülkemizin taraf olduğu antlaşmaları, sözleşmeleri ve bu kapsamda dokümanları görmektesiniz. Bu işin anayasası iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi” diye konuştu.

“Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen farkındalık konferansında açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Enerji Sektöründe Uyum, Direnç ve Dönüşüm” başlıklı ilk panelde; ENVER Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, IC Enerji'den Özgür Kartal ve Kalkınma Yatırım Bankası'ndan Erdem Sezer, sektördeki uygulamalar ve yatırımları değerlendirdi.

Etkinlik, teknik ve kurumsal açılardan “İklim Risklerine Karşı Enerji Sistemlerinin Güçlendirilmesi” paneliyle sürecek. Bu oturumda TEİAŞ’tan Dr. Ertan Taşkıran, EPDK'dan Mehmet İbiş ve Escarus’tan Dora Üreten sunum yapacak. Gün sonunda katılımcıların gerçekleştireceği grup çalışması ve sunumlarla program tamamlanacak.