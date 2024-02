Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursagaz, doğal gazın güvenli kullanımı, yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi ve bu kapsamda alınabilecek tedbirler ile ilgili önemli hatırlatmaları yineledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Bursagaz, abonelerine doğal gazın güvenli kullanımı konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Bursagaz'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; cihazlara düzenli bakım yapılması, baca ve cihazlardaki sızdırmazlığın kontrol edilmesi, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlara müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması gibi tehlikelerin vurgulandığı açıklamada; abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

DOĞAL GAZIN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!

1. Bacalı cihazlarınıza ait bağlantı parçalarının, bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma yapıp yapmadığını yetkili firmalara kontrol ettirin.

2. Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun.

3. Doğal gaz tesisatlarınıza Bursagaz’ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

4. Doğal gaz tesisatı ile ilgili tüm işlemlerinizi yalnızca Bursagaz’dan yetki almış sertifikalı firmalara yaptırın. Sertifikalı firmalar listesine www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Bacalı cihazlarınız ile aspiratörlerinizi aynı bacaya bağlamayın. Her cihazın baca bağlantısının ayrı olduğundan emin olun.

6. Hermetik olmayan bacalı cihazlarınızı doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin, bakımı yapılmış bacaya bağlayın.

7. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak her yıl yaptırın. Böylece bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması tehlikesinin önüne geçin.

8. Doğal gaz tesisatınızın bakımını periyodik olarak her yıl, mutlaka sertifikalı firmalar aracılığıyla yaptırın.

9. Cihazlarınızın, gaz bağlantı noktası ile olan bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını şüphe duymanız halinde mutlaka kontrol ettirin.

10. Doğal gazla çalışan cihazlarınızın bakımını periyodik olarak her yıl cihazınızın yetkili servisine yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.

11. Karbonmonoksit ve gaz alarm cihazlarınızı pil ve sensör ömründen dolayı belirli periyotlarda kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.

12. Hermetik tipi cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz arasındaki bağlantı noktalarında gevşeme olup olmadığını ve buradan sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol ettirin.

13. Ortama taze hava girmesini sağlayan ve olası bir kaçak durumunda atık gazın dağılmasını sağlayan havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın veya iptal etmeyin.

14. Doğal gaz yakıcı cihaz alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren “CE belgesi” sahibi olmasına dikkat edin.

15. Lodosta baca gazı sızıntısına dikkat edin, menfezinizin açık olduğundan emin olun, bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumayın ve bacalı cihazlarınızın çalıştırılmasının riskli olduğunu unutmayın.

16. Yeni bir eve taşındığınızda gaz kullanım sözleşmesinin isminize düzenlenmesi gerektiğini ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayın.

17. Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının mevzuata göre yenilenmesini sağlayın.

18. Gaz kaçağı ve sızıntısı gibi durumlarda vakit kaybetmeden bulunduğunuz ortamdan çıkıp 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın.