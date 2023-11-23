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Türkiye'den Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak 11 uçakla insani yardım malzemesi taşındı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 15 ve 20 Kasım 2023 tarihlerinde A400M uçaklarıyla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılken, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli Türkiye'ye getirildi.

Bakanlık haftalık yaptığı bilgilendirme toplantısında Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetleri'ne ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edildiğini, Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye'nin hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya, hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir" dedi.