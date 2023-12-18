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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki Hekimler ve Sağlık Çalışanları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için düzenlenen yürüyüşe katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının İsrail’in alçakça saldırılarına “Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin” gerçekleştirdiği yürüyüşe katılarak, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan Başkan Büyükkılıç, Gazze’ye destek oldu.

“ZULMÜ KINIYORUM. SAVAŞINDA BİR KURALI VAR”

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için gerçekleştirilen yürüyüşte konuşan Başkan Büyükkılıç, ‘Zulmü kınıyorum. Savaşında bir kuralı var’ diyerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı. Gazze’ye destek olan meslektaşlarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Her şeyden önce meslektaşlarım olarak onurlu bir tavır sergileyen, yürüyüşü yapan gerek öğrencilerimiz, gerek doktorlarımız, diş hekimlerimiz sağlık alanında çalışan dostlarımızı tebrik ediyorum. Bir doktor ağabeyleri olarak, bu onurlu davranış ve yürüyüş vakur bir şekilde yapılırken, bizim kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Sizleri tebrik ediyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ duyulu meslektaşlarım” diye konuştu.