Mardin'in Artuklu ilçesinde eğitim veren Özel Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Gazze Yararına Kermes düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve yardımda bulunmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Özel Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kermese öğrenci velileri ,öğretmenler yanı sıra ogrencilerde büyük ilgi gösterdi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese Ak Parti Mardin İl Teşkilat Başkanı İbrahim Andinç, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, önceki dönem milletvekili adayı Mehmet Samsa ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kermes açılışında bir konuşma yapan Özel Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü ve Ak Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Andinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mardin genelinde okullarda Gazze yararına düzenlenen kermes kapsamında, Özel Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de Gazzeli kardeşlerimize destek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi. Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Andiç", Bu tür etkinliklerin sosyal sorumluluk bilincini artırıyor.

Mardin genelindeki okullarda da benzer kermeslerin düzenlendi. Elde edilen gelirlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'deki mazlumlara ulaştırılacaktir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin hem sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Naim Mungan ise, Gazze içimizde kanayan bir yara olduğunu belirterek,Bu yarayı sarmak için biz eğitimciler olarak elimizden geleni gayreti kermes düzenleyerek göstermek istedik. Sağolsun hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz buna duyarlı oldular.Kermese her türlü katkıyı esirgemediler. Onlara teşekkür ediyorum. Kermeste toplanan yardımları bir an önce Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız"şeklinde konuştu.

Gazze İçin Umut Oldular

Özel Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği bu anlamlı kermes, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut ışığı oldu. Toplanan gelir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak ve oradaki mazlumların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, hem öğrenciler hem de katılımcılar için unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.