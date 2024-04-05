İsrail’in Gazze’de uzun süredir abluka altında yaşayan Filistin halkına yönelik saldırıları aralıksız devam ederken; Aziz MahmûdHüdâyi Vakfı tarafından Ramazan ayının başında bölgeye, Gazze içerisindeki partnerler kuruluşlarla yardımları ulaştırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, büyük bir insani drama sahne olan Gazze ve çevresinde ambargo altında hayat mücadelesi veren Türk Kızılay’ı tarafından Filistin halkına ve Gazze’deki savaş mağdurları için hazırlanan “İyilik Gemisi” ile bu hafta 14 tır büyüklüğünde 332 ton malzeme gönderecek.

Son yapılan yardım ile Aziz MahmudHüdayi Vakfı’nın bölgeye yaptığı yardımların toplamı 60 Tır büyüklüğünde 1.150 Ton malzeme oldu.

Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cebaliye’de de, kamplarda açlıkla mücadele eden insanlara sıcak yemek dağıtımları ile destek olmaya devam ederken, Filistin Gazze yardımları kapsamında ülkemizdeki birçok Gazzeli aileye ve eğitim gören yüzlerce Gazzeli öğrenciye nakdi destek sağlamayı sürdürüyor.