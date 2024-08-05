Gebze Belediyesi arama kurtarma ekibi GEAK tarafından 5 gün sonra enkazda canlı olarak tespit edilen ve 22 saatlik çalışmanın sonunda kurtarılan Avukat Ezgi Küçüker’i Adıyaman’daki düğününde yalnız bırakmadı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Gözde apartmanı enkazında depremden 100 saat sonra tespit edilen 32 yaşındaki Ezgi Küçüker, 20 kişilik Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve diğer ekiplerin desteğiyle 22 saat süren çalışmanın ardından enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. Hastanede tedavisi sürerken ziyaret eden GEAK ekipleri, bu kez de Ezgi Küçüker’i mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI AKIN VE GEAK EKİBİ KATILDI

Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz ile evlenen Ezgi Küçüker, kendisini kurtaran Gebze Belediyesi GEAK ekibini düğüne davet etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü temsilen Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ve GEAK ekibi düğüne katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından nikahı kıyılan, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın’ın da nikah şahitliğini yaptığı düğüne çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİLER

Düğünde GEAK ekibini gören gelin Ezgi Küçüker, “İyi ki varlar. Önce Allah’a sonra onlara borçluyum bu günlerimi. Ayaklarına sağlık çok teşekkür ediyorum, hepsini çok seviyorum” dedi. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şener Akın ise Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını ileterek başladığı açıklamasında, “Gebze Belediyesi GEAK arama kurtarma ekibimize bu kardeşimiz gibi, Ezgi kardeşimiz gibi 16 canı Adıyaman’da, 7 tane canı Hatay’da kurtarmak nasip oldu. Bu kardeşimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkta kocaltsın bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın diyoruz” şeklinde konuştu. Damat Serkan Kaygusuz ise konuşmasında, “Gebze Belediyesine arama kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum, Ezgiyi bana bağışladıkları için” dedi.

BAŞARILI ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Gebze Belediyesi Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda 2020 yılında kurulan ve 2022 yılında AFAD ile akredite olan arama kurtarma ekibi GEAK 30 gönüllü personeliyle Kastamonu Bozkurt sel afeti başta olmak üzere Milas ve Manavgat Orman Yangınları ve 6 Şubat Depremi de dahil olmak üzere yerel ve ulusal ölçekte 60’a yakın arama kurtarma faaliyetinde bulundu. Gebze Belediyesi arama kurtarma ekibi GEAK 6 Şubat Depremi sürecinde gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetlerinde, Adıyaman’da 15 yaralı afetzedenin ve 190 afetzede cenazesinin, Hatay’da 7 yaralı afetzedenin ve 60 afetzede cenazesinin enkazdan çıkarılmasını sağladı.