Bilecik’in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’nde anne adayları için düzenlenen Gebe Eğitim Sınıfı başarıyla tamamlandı. Altı hafta süren eğitim programı kapsamında gebelik süreci, normal doğum, bebek bakımı, anne sütünün önemi, gebelikte beslenme ve diş sağlığı gibi hayati konular ele alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Dr. Erim Berkim Eker, Ebe Melike Nur Dursun ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı tarafından verilen eğitimler sonunda anne adaylarına sertifikaları takdim edildi. Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı, eğitimin verimli geçtiğini belirterek, gelecek dönemlerde daha fazla katılım beklediklerini vurguladı.

Anne adayları, bilinçli bir hamilelik süreci geçirmek ve doğum sonrası süreçlere daha hazırlıklı olmak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. İlçede düzenlenen bu tür programların artırılması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.