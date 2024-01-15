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Klinik Psikolog Merve Ramazan, anne adaylarının yaşadığı yoğun duygu değişiminden kaynaklanan “gebe psikolojisi” hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan, yaşanan yoğun duygu değişimin normal olduğu ve bu durumu en hafif şekilde atlatmak için de psikolojik destek alınması gerektiğini söyledi.Zübeyde ÖZLÜ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Klinik Psikolog Merve Ramazan, hamilelik döneminde kadınların yoğun duygu değişimin normal olduğunu ancak anormal durumlarda psikolojik destek alınması gerektiğini belirtti.

Hamileliğin kadın için zorlukları olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Hamilelik dönemi hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük değişimlerin yaşandığı dönemdir. Bu dönemde duygu durumu büyük ölçüde etkileniyor. Üzüntü yaşayabiliyoruz, karamsarlık yaşayabiliyoruz, umutsuzluk yaşayabiliyoruz, aniden sinirlenip öfkelenebiliyoruz, endişe yaşıyoruz, konsantrasyon güçlüğü yaşıyoruz ya da aksine mutluluk, coşku ve heyecan yaşıyoruz. Bu saydığım yoğun duygu değişimleri genelde geçici oluyor ama günlük yaşamı da tabii ki etkiliyor. Bu sebeple hamilelik döneminde kesinlikle psikolojik destek almak hem anne adayını hem de baba adayını oldukça rahatlatacaktır.”

HAMİLELİK DEPRESYONU İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Hamilelik depresyonuna da değinen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Hamilelik dönemi depresyonlarına biz PPD olarak adlandırıyoruz. Burada terapi almak PPD’nin nedenlerini ve semptomlarını anlamanıza, başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu süreçte kendinizi yargılamadan, utanmadan duygularınızı açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Sosyal çevre oluşturmaya özen göstermek gerekiyor. Arkadaşlarınızla, ailenizle, terapistinizle konuşmak iyi gelecektir. Özellikle düzenli egzersiz yapma, yeterince uyuma, sağlıklı beslenme çok etkili oluyor. Bunlara özen gösterilmesi gerekiyor. Bu sağlıklı alışkanlıklar duygu durumuna mutlaka etki ediyor.” dedi.

“HAMİLELİK SONRASI KAYGI ÇOĞUNLUKLA HER ANNEDE GÖRÜLEBİLİR”

Anne adaylarının hamilelik sonrası yaşadığı kaygıların normal olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Bu çoğunlukla her annede olan bir kaygı diyebilirim. Özellikle ilk bebekleri olan anne adayları bu kaygıyı daha çok yaşıyorlar. Çünkü daha önce bilmedikleri bir süreç onları beklemiş oluyor. Bebek nasıl emzirilir? Altı nasıl değiştirilir? Bu konular hakkında herhangi bir tecrübesi yok. Bu tarz kaygılar yaşaması da çok normal. Bu konuyla alakalı birçok kitap var, bunları okuyabilirler. Videolar izleyebilirler. Çeşitli eğitimlerden yararlanabilirler. Aslında burada baba adaylarına da çok rol düşüyor. Anne ve bebeğe bakım vermesi gereken kişi aslında babalardır. Bu sebepten dolayı onların da eğitimlere katılmasında fayda var.” diye konuştu.