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Gebze Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk maçında Gebze Ampute Futbol Takımı gönülleri fethetti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk maçında Gebze Ampute Futbol Takımı gönülleri fethetti. Gebze’yi Süper Lig’de temsil eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ile ilçe protokolünden oluşan takım ile dostluk maçında karşılaştı.

Dostluk maçına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, DSP Gebze İlçe Başkanı Çetin Töngel, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Poyrazoğlu, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve sporcuların aileleri katıldı.

AMPUTE TAKIMIMIZ SÜPER LİGDE

Karşılaşma öncesinde selamlama konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizler her zaman şunları söylüyoruz; engel insanların zihinlerinde başlıyor. Dolayısıyla bizler insanların zihinlerindeki engelleri kaldırmalıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmet ediyoruz. Bizler yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Bir insan ama olabilir, gözleri görmüyor olabilir ama asıl engelli gerçekleri gördüğü duyduğu halde sessiz kalandır. Kalbi sevgiyle, inançla, merhametle dolu olan insanın hiçbir engeli yoktur. Bu anlayış ile Gebze’deki birçok sosyal faaliyetimizde gözettiğimiz önceliklerimiz bunların merkezinde oluştu. Mesela Ampute takımımız yoktu bizler kurduk şimdi süper ligde oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSABAKANIN GALİBİ GEBZE AMPUTE

Başkan Büyükgöz’ün ardından konuşma gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Özyiğit ise, “Sizleri çok seviyoruz. Toplum içerisinde onların insanca yaşaması için tüm kurumlarımızın zemin hazırlaması lazım. Bu bağlamda tüm kurumlarımızın ve belediyemizin çalışmalarını beğeniyor ve başarıların devamını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından başlayan karşılaşmanın başlangıç vuruşunu ise Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit gerçekleştirdi. Kıyasıya rekabetin olduğu maçın galibi ise 12-8 skorla Gebze Belediyesi Ampute FK oldu.