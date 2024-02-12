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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, haftaya bayrak törenine katılarak başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, haftaya bayrak törenine katılarak başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ile birlikte Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. İstiklal Marşı’nı öğrencilerle birlikte okuyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit daha sonra sınıfları da ziyaret etti.

Öğrencilerle kendi öğrencilik anılarını da paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ben de bu okulun ilk mezunlarından biriyim. Buraya her geldiğimde hatıralarım tazeleniyor, kendimizi görmüş oluyoruz. Bizler buradan mezun olduğumuzda ülkede çok karamsar bir tablo vardı. Ancak çok şükür bugün imam hatip mezunu cumhurbaşkanımız, teknokrat, bürokrat ve bilim insanlarımız var. Demek ki Allah’ın verdiği beyni verimli şekilde kullandığında fazla bilginin zararı yok. Pozitif bilimlerin yanı sıra ilmi bilgileri de alabiliyoruz. Çalışan insan için engel yoktur. Bizim görevimiz sizler için alt yapı sağlamak. İleride gördüğünüz bina Türkiye’de liseli gençlere hediye edilmiş tek bina. Dolayısıyla imkanları kullanmak ve değerlendirmek sizlerin elinde. Bizler, sizlere her alanda en iyi altyapıları sunmak için çalıştık çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.