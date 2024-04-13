Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Feniş Kavşağı’ndan Gebze Beylikbağı istikametine uzanan Ankara Caddesi’nde yol genişletme çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda Darıca Osmangazi Köprü İkileme çalışmasını tamamlayarak Feniş Kavşağı’ndan (Büyükşehir Osmangazi Tüneli üstü) Darıca’ya ulaşımı rahatlatan Büyükşehir şimdi de Feniş Kavşağı’ndan Beylikbağı yönüne uzanan Ankara Caddesini genişleterek bu yöne akan trafiği rahatlatacak. Yapılan çalışma ile Feniş Kavşağı’nda özellikle mesai başlangıcı ve bitişlerinde oluşan yoğunluk bu çalışma ile daha da azalacak.

ANKARA CADDESİ 4 ŞERİTE ÇIKACAK

Büyükşehir ekipleri, D-100 Feniş Kavşağı’ndan Gebze Beylikbağı Mahallesi’ne giriş olarak kullanılan Ankara Caddesi’nde yol genişletme çalışması yapıyor. İş kapsamında mevcutta bir gidiş bir geliş 2 şeritli olarak hizmet veren cadde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile 2x2 olacak şekilde 4 şeride çıkarılıyor.

DÖNEL KAVŞAK KALDIRILIYOR

Çalışmalar kapsamında ayrıca kaşvakta bulunan dönel kavşak da kaldırılacak ve daha modern bir planlama ile dört kollu bir kavşak haline getirilecek. Yeni kavşak planına göre sağa, sola dönüşler ve transit geçişler dört kollu kavşak mantığına göre işleyecek. Sağa ve sola dönüşler de ilave oluşturulacak şeritlerle trafik akışının devamlılığı sağlanacak. Böylelikle İstanbul ve Kocaeli istikametlerinden gelen araçlar yoğunluk yapmadan devam edebilecek. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, bu bölgenin devamındaki Ankara Caddesi ile Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta da düzenleme çalışması yapacak. Bu çalışmada sağa ve sola dönmek isteyen araçlar, yeni yapılacak ilave dönüş kolları ile trafik ışıklarını beklemeden transit bir şekilde geçiş yapabilecekler.