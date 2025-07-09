Kocaeli Gebze'de Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, Muharrem Ayı vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla Aşure Günü'nde bir araya geldi.

“Birlikte pişirdik, birlikte paylaştık” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler geleneksel aşureyi hazırlayıp önce arkadaşlarına ardından çevredeki esnafa ikram etti.

Velilerin de destek verdiği etkinlik, hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi açısından büyük takdir topladı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi yönetimi, bu güzel geleneği gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, “Paylaştıkça çoğalan bu değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğu” mesajını verdi.