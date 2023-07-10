Gebze Belediyesi memurları Bem-Bir-Sen Sendika İşyeri Temsilciliği için sandığa gitti. Üç adayı yarıştığı temsilcilik seçimlerinde memurlar oylarını Kenan Atak’tan yana kullandı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi memurları Bem-Bir-Sen Sendika iş yeri temsilciliği sandığa gitti.

Temsilcilik seçimlerinde Kenan Atak, Ömer Çakar ve Kazım Özel olmak üzere 3 aday yarıştı.

Seçimde Gebze Belediyesi memurları oylarını Kenan Atak’tan yana kullandı. Atak, 131 oy ile baş temsilci olmaya hak kazanırken temsilciliğe ise 96 oy ile Ömer Çakar getirildi. Kazım Özel de 66 oy aldı.