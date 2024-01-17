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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde cadde ve kavşak yapım çalışmalarıyla ulaşımda konfor ve güvenlik sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gebze, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde yapılması için çok sayıda üstyapı projesi hayata geçirildi. Dilovası Farabi, Gebze Çiftlik Caddesi ve 1968. Sokak ile Çayırova Veysel Karani caddeleri üstyapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Dilovası Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 370 metre uzunluktaki Farabi Caddesinde 959 ton asfalt serimi yapıldı. Gebze Tavşanlı ve Pelitli Mahallerini birbirine bağlayan 2 bin 650 metre uzunluktaki Çiftlik Caddesinde 8 bin 705 ton, İnönü Mahallesindeki 1968. Sokakta 4 bin 800 ton asfalt serildi. 1 kilometre uzunluktaki Çayırova Veysel Karani Kavşağına 4 bin 320 ton asfalt serildi. Uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilimizde trafik sıkışıklığına çözüm getirecek, yaya ve araçlara yönelik güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalar birer birer tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.