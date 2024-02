Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesine kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 50’si tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Özel gereksinimli bireylere yönelik projelerinde hız kesmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dur durak demeden çalışıyor.

Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve bu bağlamda Kocaeli’ye kazandıracağı Engelsiz Yaşam Merkezlerinin birini Gebze bölgesi için inşa eden Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’ndeki proje sahasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda yapının ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine geldi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KOLAY BİR NOKTADA

Engelsiz Yaşam Merkezi, toplamda 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. İçerisinde atölyeler bulunan merkez, Gebze Millet Bahçesi’nde engelli vatandaşların ve ailelerinin kolay ulaşabileceği bir noktada konumlandırıldı. Özel bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hidroterapi havuzu, derslikler, spor salonu, kütüphane, konferans salonu ve kafeterya gibi sosyal donatı alanlarına yer verildi.

TÜM BLOKLARIN BETONARMESİ TAMAMI

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde hızla yükseliyor. Eş zamanlı yürütülen imalatlarda yapının ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine yükseldi. Bu bağlamda tüm blokların betonarmesini tamamlayan ekipler, diğer imalatların yerine getirilmesi noktasında yoğun bir mesai harcıyor. Yan ve arka cephe perde beton imalatları, E blok harici tüm blokların dolgu imalatları, G ve H blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatları ile A, B, C, D ve F bloğun zemin kat tuğla imalatlarını tamamlayan ekipler, F blokta ise zemin betonu ile 1. kat döşeme betonunu döktü. Şu an F bloğun 2. kat döşeme kalıp imalatlarına başlayan ekipler bir yandan da yapının mekanik ve elektrik imalatlarına devam ediyor. C blok 2. katın tuğla imalatının tamamladığı projede A, C, D ve F blok zemin kat sıva imalatlarına başlanıldı. A blokta demir imalatına, zemin katta ise döşeme kalıp imalatına devam eden ekipler, C blokta zemin kat ile 1. kat döşeme betonunu, D ve F blokta zemin döşeme betonu ile 1. kat döşeme betonunu atarak projeye hız verdi.