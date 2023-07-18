Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de projelendirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına hızla devam ediyor. Proje, özel bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacakKOCAELİ (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak yatırımlara ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımında hızlı bir ilerleme kaydediyor.

Kent genelinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin mutluluğu ve huzuru için canla başla çalışan Büyükşehir, yakın zamanda Gebzelilerin buluşma noktası olacak Gebze Millet Bahçesi’nde engelli vatandaşlarımız ve bakımlarını yapan aileleri için önemli bir merkezin inşaatını tamamlayacak.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Büyükşehir, 6 bin 751 metrekare inşaat alanında yoğun bir mesai harcıyor. Bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilen merkez, zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

C, D, E ve F blok hafriyat çalışması ve grobeton dökümü ile A blok ve trafo binasının betonarme kolon perde imalatını tamamlayan ekipler, B blok kolon perde imalatına da devam ediyor. İmalatları hızlandırmak için kule vinç kuran yüklenici firma, si Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde çalışmalarını hızlandıracak.

YAŞAM MERKEZİ’NDE NELER OLACAK? Tam donanımlı olarak hizmete girecek Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.