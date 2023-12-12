Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yılsonunda kaba inşaatı tamamlanacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çatı imalatını gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Özel bireyleri her yerde ve her zaman destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onların sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak yatırımları birer birer hayata geçiriyor.

Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6 bin 751 metrekare inşaat alanına sahip Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın bünyesindeki çalışmalarla hızla yükseliyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak.

ÇEVRE İSTİNAT DUVARI, TUĞLA İMALATI

Kaba inşaatının yılsonunda tamamlanması planlanan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde birinci katın tuğla imalatı ile yapının çevre istinat perde imalatları devam ediyor. Çatı imalatının yapıldığı projede G blokta yarı grobeton döküldü, membranların birinci kat uygulaması yapıldı. H bloktaki çalışmalar ise tamamen bitirildi.

Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası engelli bireylere hizmet verecek.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan-engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatri, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.