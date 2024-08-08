Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Kayıtlara ilişkin kapsamlı bilgi 0 262 646 95 06 numaralı telefondan alınabilecek.KOCAELİ (İGFA) - Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek tam donanımlı bir eğitim yuvasına dönüştürülen Güzide Gençlik Merkezi Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla Gebzeli gençlerin yeni gözde mekanı haline gelmişti.

BÖLGENİN İLK XR SINIFI GÜZİDE’DE

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı niteliğindeki hizmeti Güzide Gençlik Merkezi’nde başta; üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek veriliyor. Yeni eğitim döneminde ilk dersin 19 Ağustos 2024 tarihinde başlayacağı Güzide Gençlik Merkezi’nde kayıtlara ilişkin kapsamlı bilgiye 0 262 646 95 06 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

SAĞLAM TEKNOLOJİK DONATI VE İMKANLAR

Hizmete açıldığı andan itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzide Gençlik Merkezi bünyesinde edebiyat sınıfları, matematik sınıfları, kütüphane, dergihane, sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.