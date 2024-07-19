Başkan Büyükakın, Gebze’de meslek odaları başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. İMO Gebze Başkanı Çağdaş Kara, afetlerle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de meslek odalarıyla bir araya geldi. Gebze İnşaat Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağdaş Kara, Gebze Makine Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yeşiltepe, Gebze Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Serdaroğlu ve Gebze Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Baycan Aküzüm katıldı.

“BU KENTİ HEP BİRLİKTE DEPREME HAZIRLAMALIYIZ”

Programda meslek odalarının yöneticileriyle sohbet eden Başkan Büyükakın, “Bizler çoğunluğun oyuyla seçilip geliyoruz. Ama bize oy vermeyenler adına da kararlar alıyoruz. Bu açıdan şehrimizde bulunan herkese kulak veriyor, talepleri, önerileri ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ilgili geri bildirimleri dinliyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu kenti depreme hazırlamak. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Bu alanda arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Afet tırlarımız, afet mutfağımız var. Ancak afet anında iletişimin kopmaması çok önemli. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz” diyerek hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

“DEPREME EN DUYARLI BELEDİYE BAŞKANI SİZSİNİZ”

6 Şubat 2023’te yaşadığımız ve 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan deprem bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalarla herkesin takdirini toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ziyaretleri için teşekkür eden Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağdaş Kara, “Ülkemizde depreme en duyarlı belediye başkanı sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. Samimi bir sohbet ortamında karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.