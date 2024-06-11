Gebze Kargalı’dan birçok köye ve Şile’ye ulaşımın sağlandığı 2,6 kilometre uzunluğundaki yolda üstyapı çalışmaları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de raylı sistemler, yeni yollar, kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gece gündüz demeden ve trafiği aksatmadan çalışmalarını yürüten Büyükşehir, Gebze’nin önemli lokasyonlardan birinde daha üstyapı yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Kargalı Mahallesi Kuruçeşme Caddesi’nin deforme olan 2,6 kilometre uzunluğundaki yolu yeniledi. Böylelikle Kargalı Mahallesi’nden Duraklı, Ahatlı, Atikler, Tepemanayır ve Şile’ye ulaşımın sağlandığı yolda asfalt serim çalışması tamamlanarak, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı oluşturuldu. Çalışma dahilinde 25 santim trimer kazısı ile eski asfaltı söken ekipler, 7 bin 400 ton plent miks temel tabakası serimi ile birlikte Kargalı Mahallesi Kuruçeşme Caddesi’ne 3 bin 500 ton binder ve 2 bin ton aşınma asfalt kullandı.