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Gebze Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri Okan Şen, Hakan Kalıntaş, Ömer Cihan Kavak ve Gürsoy Zengin’in rozetlerini takan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kendilerini tebrik ederek meclis çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan oylamayla ihtisas komisyonlarına; Plan Bütçe Komisyonuna Ahmet Hüseyin Çelebi, Güler Şahin Gencay, Davut Kabaca, Selamet Güner, Sinan Çeper, İmar Komisyonuna Mehmet Dinç, Osman Sezer, Sefa Zengin, Hakan Kalıntaş, Gökhan Yemen, Hukuk Dilekçe Komisyonuna Güler Şahin Gencay, Ömer Cihan Kavak, Mustafa Demirhan, Hasan Özdemir, Saide Arslan Çalışkan, Çevre Sağlık Komisyonuna Harun Penbegüllü, Gürsoy Zengin, Sertan Tunçel, Talip Demir, Halil İbrahim Başçiftçi, Kültür Komisyonuna Vasfiye Aydın, Abdullah Kahraman, Cemil Kalyoncuoğlu, Mahmut Yandık, Şahin Yılmazel, Gençlik Spor Komisyonuna Ayhan Yılmaz, Osman Sezer, Okan Şen, Gürsoy Zengin, Erhan Bölük, Eğitim Komisyonuna Osman Sezer, İrfan İrtegün, Mustafa Demirhan, Sadık Güvenç, Cavit Kapoğlu, Toplumsal Fırsat Eşitliği Komisyonuna Güler Şahin Gençay, Senay Önder, Nur Şentürk Tatoğlu, Vasfiye Aydın, Saide Arslan Çalışkan seçildi.

Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak kabul edilmesiyle başlayan nisan meclisinin ilk oturumunda; meclis 1. başkan vekili, meclis 1 yedek katip seçimi, encümene 3 üye, ihtisas komisyonlarına 5 üye, bağlı olunan birliklere 1 asil ve 1 yedek üye seçimleri gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde gerçekleştirildi. Nisan meclisinin ilk oturumunda; meclis 1. başkan vekili, meclis 1 yedek katip seçimi, encümene 3 üye, ihtisas komisyonlarına 5 üye, bağlı olunan birliklere 1 asil ve 1 yedek üye seçimleri gerçekleştirildi. KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde gerçekleştirildi.

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