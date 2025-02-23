Gebze Trabzonlular Derneği, 24 Şubat'ta gerçekleşecek olan Trabzon’un Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Programı öncesinde, dernek lokalinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Evren KIZILTAŞ /KOCAELİ (İGFA) - Kahvaltı programına dernek başkanı Akif Bal ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılım gösterirken, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, belediye başkan yardımcıları Şener Akın ve Muharrem Baltacıoğlu, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç; Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, eski Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Cezaevi komutanı Galip Üs,Gebze Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Aydın, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu ve Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda Trabzonlu bürokrat, iş insanları, mahalle muhtarları ve Trabzonlu önemli isimler de kahvaltı organizasyonuna katılım gösterdi.

BAŞKAN BAL TEŞEKKÜR ETTİ

Kahvaltıya katılan herkese teşekkür eden Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Akif Bal yaptığı konuşma, "24 Şubat Pazartesi günü Gebze Osman Hamdi bey Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz Trabzon'un Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Programında da siz değerli misafirlerimizi görmekten büyük mutluluk duyacağız. Herkesi davet ediyoruz." dedi.

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ise düzenlenen kahvaltı organizasyonunda yaptığı açıklamada, "Bu buluşmada Trabzonlu hemşehrilerimizle bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Katılım gösteren herkese ve davetlilerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür ederim" dedi.