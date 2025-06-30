Gebze’nin Beylikdağı’nda düzenlenen 3. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, 250 sporcunun nefes kesen mücadelesine sahne oldu; organizasyon, spor turizmini canlandırarak bölgeye renk kattı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze, 3. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’na ev sahipliği yaptı. Beylikdağı’nın eşsiz doğasında gerçekleşen yarışa, Türkiye ve dünyadan 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusu katıldı.

Zorlu parkurlar, teknik virajlar ve dik yokuşlarla dolu yarış, izleyicilere doğayla iç içe heyecanlı anlar yaşattı. Gebze Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik, spor turizmi açısından bölgeye önemli katkı sağladı.

Açılışa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman ve çok sayıda sporsever katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “GEBZE HER SPOR DALINDA TEMSİL EDİLİYOR”

Törende konuşan Başkan Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak sporu çeşitlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Gebze, her spor dalında adından söz ettiriyor. Emeği geçen federasyona, ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Soba, organizasyonun uluslararası çapta başarıyla gerçekleştiğini vurgularken, Kaymakam Özyiğit, “Belediye başkanımız her spor dalında sayısız etkinlik düzenliyor. Kazasız, güzel bir yarış diliyorum” dedi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Nefes kesen yarışta dereceye giren sporculara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Elit Kadınlar’da Azize Bekar birinci, Sevim Gerçek ikinci, Ekin Ereke üçüncü; Elit Erkekler’de Samet Bulut birinci, Emre Yavuz ikinci, Zeki Kaygısız üçüncü oldu.

Genç Erkekler’de Çınar Serdaroğlu, Genç Kadınlar’da Emine Irmak Sezer birinciliği kazandı.

U11, U13, U15 ve U17 kategorilerinde de Zakaria Fayed, Alphan Taou Aktaş, Fahrettin Yücetaş, Hilal Okumuş gibi isimler podyuma çıktı.