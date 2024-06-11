Gebze Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okulları’nda kayıtlar başlıyor. Yaz Okullarına başvurular 11 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesindeki https://onlinekayit.gebze.bel.tr/yazokullari/ sekmesi kullanılarak yapılacakKOCAAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Gebzeli çocuklara Yaz Okulu daveti! Gebze Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okulları’nda kayıtlar başlıyor. 11 Haziran ve 30 Haziran tarihleri arasında kayıtların alınacağı Gebze Belediyesi Yaz Okullarında; Futbol (7-14 ),

Basketbol (7-14 ), Voleybol (7-14 ), Yüzme (6-12), Cimnastik (6-12), Masa Tenisi (7-14), Kort Tenisi (7-14), Okçuluk (9-14), Güreş (8-14), Hentbol (7-14), Binicilik (8-14), Gitar (7-14), Taekwondo (7-14), Satranç (7-14), Zeka Oyunları (8-14), Ebru (7-14), Bağlama (8-14), Drama (7-14)

Sportif Çocuk (5-6), Resim (7-14), Kodlama (9-14), İngilizce (9-14), Kuran-ı Kerim (7-14), Resim (7-14), zeka oyunları (7-14), Lego (7-14), Puzzle 500 (7-14), Origami (7-14), Takı Tasarımı (7-14), Atık kağıt (9-14), Ritim (7-14), Gitar (7-14), Piyano (7-14), Bağlama (7-14), Keman (7-14), Robotik Kodlama (10-12), Drama (7-14) branşlarında eğitimler verilecek.

BAŞVURULAR ONLİNE OLACAK

Ücretsiz hizmet verecek Gebze Belediyesi Yaz Okullarına kayıtlar, belediyenin resmi internet sitesindeki https://onlinekayit.gebze.bel.tr/yazokullari/ sekmesi kullanılarak alınacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli çocukları, eğlenceli eğitimlerin yapılacağı ücretsiz yaz okullarına davet etti. Eğitimlerin 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında devam edeceği Gebze Belediyesi Yaz Okullarına ilişkin bilgi; Enderun Anaokulları 0262 643 03 30, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi 0262 643 99 15, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi 0262 642 18 95, İstasyon Bilim Sanat Merkezi 0262 655 25 54, Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu 0262 641 24 93 numaralı telefonlardan alınabilecek.