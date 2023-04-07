Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, anneleri veyahut babaları ebediyete irtihal eden Gebzeli yetim ve öksüz çocukları aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; anneleri veyahut babaları ebediyete irtihal eden Gebzeli yetim ve öksüz çocukları aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.

Yoğun ilgi gören iftar programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, ilçe protokolü mensupları, çeşitli kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Programa katılan çocuklar ve yakınlarının masalarını tek tek dolaşan Başkan Büyükgöz, davetliler ile sohbet etti.