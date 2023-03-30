Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerini artırarak sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren şarküteri, market, süpermarket ve zincir marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, kasa fiyatı ile reyon fiyatı gibi hususları kontrol eden ekipler hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleniyor.

Olumsuzluk tespit edilen işyerleri hakkında mevzuat hükümleri gereği yasal cezai işlemin yapıldığı denetimlerin devam edeceğini dile getiren belediye yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0 262 642 04 30 nolu ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.