Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çevreye rahatsızlık veren 2 adet çöp evde tahliye işlemi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çevreye rahatsızlık veren 2 adet çöp evde tahliye işlemi gerçekleştirdi. Yavuz Selim ve Adem Yavuz mahallerinde tespit edilen 2 evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yavuz Selim Mahallesi’nde ikamet eden K.B. isimli şahıs ve Adem Yavuz Mahallesi’nde ikamet eden Y.A. isimli şahısın sağlık problemleri olması dolayısıyla evlerinde çöp yığını biriktirdiği ve evlerin yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edildi.

Ev sahipleri tarafından zabıta ekiplerinin evin içerisine girilmesine müsaade edilmemesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararı alınarak çöp evin temizlenmesine karar verildi. Bahse konu çöp evler Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrolünde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayla temizlenirken bir evden 10 kamyon diğer evden 17 kamyon çöp çıkarıldı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evler Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlanarak kullanıma uygun hale getirildi.