Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayında ilçe genelinde üretim yapan ekmek fırınlarını denetlemeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayında ilçe genelinde üretim yapan ekmek fırınlarını denetliyor.

Vatandaşların huzur içinde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gıda mühendisi eşliğinde un deposu, imalathane ve satış yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile fiyat tarifesi ve ekmek gramaj listesi doğrultusunda hassas tartı kullanarak denetimlerine devam eden zabıta ekipleri ayrıca ruhsat konusunda da incelemelerde bulunuyor.

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların karşılaştığı tüm olumsuzlukları Alo 174, Alo 153 ve 0262 642 04 30 nolu hatlara bildirmeleri çağrısında bulundu.