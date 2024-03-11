Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan ayında da denetimlerini sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri veteriner hekim eşliğinde ilçede faaliyet gösteren kasap ve soğuk hava depolarını ziyaret etti.

Zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve hijyen belgesinin yanı sıra etlerin rengi, kokusu, soğuk hava depolarında muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ve kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı, özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi konularda denetim yaparken esnafları da kurallara azami özen göstermeleri hususunda uyarılarda bulundu.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin temiz ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirilirken konu ile ilgili vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo 174 nolu telefon numaralarına iletmeleri çağrısında bulundu.