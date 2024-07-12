Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında, kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahını encümen kararıyla 1 hafta süreyle geçici olarak kapadı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde; ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşa yönelik sözlü ve fiili olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden, pazar içerisinde nizam ve intizama uymadan ürün satışı yapan pazarcı esnaflarına denetim yaptı. Denetim sonucunda ekiplerin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden pazarcı esnafına 1 hafta geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı. Belediye yetkilileri semt pazarlarında periyodik kontrollerin devam edeceğini, vatandaşların bu ve benzer konulardaki şikâyetlerini Alo 153 nolu hatta ve 0262 642 04 30 numaralı telefonu arayarak bildirmelerini istedi.

Kaynak: igf