Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede seyyar satıcılara yönelik denetimlerini artırdı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen yoğun seyyar satıcı şikayetleri üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, kent meydanı başta olmak üzere, Şehit Numan Dede Caddesi, Körfez Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahimağa Caddesi, Akse Sapağı, Mutlukent Bulvarı, Fatih Devlet Hastanesi ve Sarı Cami önünde kamuya ait alanlarda izinsiz işgallere sebep olan, vergilendirilmemiş kazanç elde eden yaya ve araç trafiğinin akışını engelleyen seyyar satıcılara yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışma kapsamında kurallara uymayan seyyar satıcıların malları muhafaza altına alınarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü Yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 ve 0 262 642 04 30 numaralı telefonlardan bildirmeleri çağrısında bulundu.