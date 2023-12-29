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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte ilçe genelinde alkollü içki satan mekânlarda sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte ilçe genelinde alkollü içki satan mekânlarda sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler alkollü işletmelerde ruhsat uygunluğu başta olmak üzere hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, tüketime sunulan içki mamullerinin bandrollü ve son kullanma tarihlerine uygun satışa sunulup sunulmadığı, muhafaza koşullarının sağlanıp sağlanmadığı gibi hususlarda denetimler yaptı.

Denetimlerde ayrıca, işletme sahiplerine ve çalışanlarına sahte içkiye yönelik bilgilendirmenin yanı sıra bandrolsüz kaçak içki satışı konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Yılbaşı öncesinde vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı tüketim yapabilmeleri için denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı, Alo 153 ve 0262 642 04 30 numaralı ihbar hatlarına bildirmeleri çağrısında bulundu.