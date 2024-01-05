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Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023 yılında 145 sahiplendirme, 2 bin 633 kısırlaştırma, 6 bin 101 aşılama, 2 bin 429 besleme odağı ve 8 bin 158 toplama hizmeti gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar ile hem sokak hayvanlarının hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam etti.

Bölgenin en donanımlı ve modern yapılarından biri olan ve Pelitli Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 10 bin 939 yaralı ve hasta hayvan tedavisini tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

Gebze Bölgesi’nde bir ilk olan Gebze Belediyesi Hayvan Ambulansı da 7/24 hizmet anlayışıyla sağlık desteğine ihtiyaç duyan can dostlarımıza yerinde müdahale ile tedavi ve bakım hizmetlerine destek verdi. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca 2023 yılı içerisinde 145 sahiplendirme, 2 bin 633 kısırlaştırma, 6 bin 101 aşılama, 2 bin 429 besleme odağı ve 8 bin 158 toplama hizmeti gerçekleştirdi.