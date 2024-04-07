Kocaeli Trabzonlular Derneğiyönetim kurulu üyesi Abdulkadir Ayar'ın organize ettiği geleneksel iftar buluşması, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Eskihisar Güzide Restoran'da düzenlenen iftar, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

Abdulkadir Ayar'ın öncülüğünde gerçekleşen iftar programına, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt gibi önemli isimlerin yanı sıra, çok sayıda iş insanı ve Abdulkadir Ayar’ın yakın dostları katılım gösterdi.

Abdulkadir Ayar, bu yıl da geleneksel iftar buluşmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, her sene olduğu gibi bu yıl da dostlarımızı, iş dünyasının önemli isimlerini ve siyasetçileri bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu tür etkinliklerin, toplumumuzda birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğine inandığını kaydeden Ayar, gelecek yıllarda da bir araya gelerek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.