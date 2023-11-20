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Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okullarda verilen ara tatil sonrası ders başı yapan öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okullarda verilen ara tatil sonrası yeni haftaya İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki bayrak törenine katılarak başladı.

Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve yeni ders döneminde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Törende Gebzeli öğrencilerin kullanımına açılacak olan Güzide Gençlik Merkezi’nin müjdesini veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Önümüzdeki günlerde ilçe merkezimizde Güzide Gençlik Merkezimiz hizmete girecek.

Günde 2 bin gencimiz oradan istifade edecek. Geliştirilmiş ekranlar ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştireceğiz. Hocalarınız ile birlikte bu ekranlarda derslerinizi üçüncü ya da yedinci boyutta görebileceksiniz. Tüm öğrenci kardeşlerimizi Güzide gençlik Merkezimize davet ediyor, derslerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bayrak töreninin ardından sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, öğretmenler odasında eğitimciler ve okul idarecileriyle de sohbet etti.